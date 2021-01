Francia, ladri aggrediscono polizia con vino di Borgogna

Furto di vino pregiato in Borgogna, ma la polizia riesce a sventare il furto del prezioso carico dopo un rocambolesco inseguimento terminato sulle barriere autostradali di Lione.

Ladri di vino sì, ma di pregiata qualità, in Francia una banda specializzata ha tentato il furto di vino di Borgogna da un Hotel di lusso Relais Château hotel con annessa cantina e vitigno di svariati ettari di terreno.

Valore stimato del furto circa 350 mila euro. Ad accorgersi del furto in corso, riporta il The Guardian, il proprietario che è stato svegliato dall’allarme scattato nell’hotel.

La polizia francese si è messa subito sulle tracce dei ladri di vino di Borgogna che viaggiavano a bordo di un furgone. Questi, accortisi di essere ormai inseguiti dalla polizia, per dissuaderli hanno lanciato bottiglie di pregiato vino di Borgogna dal finestrino del furgone.

Tentativo fallito, la polizia francese è giunta in forze e i ladri hanno dovuto abbandonare il furgone dopo essersi schiantati con il prezioso carico sulla barriera del pedaggio autostradale a 35 chilometri a nord della città di Lione.

I ladri, presumibilmente tre uomini, sono riusciti a fuggire.

Ora la polizia francese indaga per rintracciare i fuggiaschi, i quali potrebbero essere gli stessi ladri che solo la notte precedente avevano fatto visita allo stesso hotel 5 stelle portando via 200 mila euro in vino pregiato.

Che fossero tornati a completare l’opera? Le indagini sono in corso nella Borgogna.