Covid negli USA, 3.865 decessi in 24 ore non si era mai verificato

Record negativo di decessi negli Stati Uniti dove in 24 ore sono morte 3.865 persone a causa del Coronavirus, mai un numero così alto.

Davvero una giornata triste per gli Stati Uniti d’America, dopo l’assalto a Capitol Hill considerato senza precedenti nella storia degli USA, ecco giungere dati sconfortanti sul lato della lotta alla pandemia. Sono infatti 3.865 i decessi avvenuti nelle ultime 24 ore, ed è il dato più alto da inizio pandemia per gli States.

Secondo i dati del sistema di monitoraggio della Johns Hopkins University, gli USA contano 21.305.026 casi di positivi accertati e 361.278 decessi, con il numero più alto fatto registrare nello Stato di New York.

Dati USA a confronto con l’Europa

I dati degli Stati Uniti si possono confrontare con quelli forniti dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), che tiene conto dei dati non solo dell’Unione Europea ma anche di altri Stati dell’Europa (31 in totale).

In questo caso i casi positivi accertati sono 17.348.389, e i decessi 427.798.

Come si può notare in Europa, a fronte di un più basso numero di casi accertati, corrisponde un numero di decessi decisamente superiore a quelli accertati negli Stati Uniti.