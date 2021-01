La donna ferita durante le proteste a Washington è morta - NBC

NBC citando le fonti della polizia ha riportato che la donna è morta.

NBC ha riferito che la persona ferita al Campidoglio è stata uccisa da un membro delle forze dell'ordine. Successivamente, il capo della polizia di Washington, DC ha confermato che un civile è stato ucciso all'interno dell'edificio. Le autorità stanno ora indagando sulla questione.

In precedenza la Cnn ha riportato con riferimento a fonti che una donna era in condizioni critiche dopo essere rimasta ferita all'interno del Campidoglio di Washington.

Oggi intervenendo ad un comizio a Washington il presidente in carica Donald Trump aveva esortato il vicepresidente Mike Pence a bloccare la certificazione del Congresso della vittoria di Joe Biden. A sua volta Pence ha rifiutato la proposta del presidente, sostenendo di non aver l'autorità per decidere quali voti elettorali dovrebbero essere conteggiati e quali no per la certificazione ufficiale del voto del Collegio Elettorale.

I sostenitori di Trump si sono poi diretti in massa verso il Campidoglio, riuscendo a rompere il cordone di polizia e ad entrare nelle sale del Congresso.

In seguito il presidente in carica Donald Trump ha pubblicato un intervento video rivolgendosi ai manifestanti a Washington e li ha esortati alla pace e all'ordine mentre il presidente eletto degli Stati Uniti Joe Biden ha invitato i manifestanti a Washington a ritirarsi e "cedere il passo alla democrazia".