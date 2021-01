Spari all'interno del Congresso Usa: ferito manifestante, è in gravi condizioni

"Possiamo riferire da una fonte che riteniamo credibile che qualcuno sia rimasto ferito al petto da un colpo di arma da fuoco nell'edificio del Campidoglio. Non era un ufficiale in uniforme, quindi possiamo presumere che fosse un manifestante, ma non lo sappiamo esattamente", ha detto in diretta la conduttrice della trasmissione News Hour.

In seguito la Cnn ha riportato con riferimento a fonti che una donna è in condizioni critiche dopo essere rimasta ferita all'interno del Campidoglio di Washington.

"La donna è in condizioni critiche dopo essere stata colpita al petto sul territorio del Campidoglio", si afferma in una notizia del canale, che non aggiunge altri dettagli.

Oggi intervenendo ad un comizio a Washington il presidente in carica Donald Trump aveva esortato il vicepresidente Mike Pence a bloccare la certificazione del Congresso della vittoria di Joe Biden. A sua volta Pence ha rifiutato la proposta del presidente, sostenendo di non aver l'autorità per decidere quali voti elettorali dovrebbero essere conteggiati e quali no per la certificazione ufficiale del voto del Collegio Elettorale.

I sostenitori di Trump si sono poi diretti in massa verso il Campidoglio, riuscendo a rompere il cordone di polizia e ad entrare nelle sale del Congresso.

Lo stesso Trump ha esortato i suoi sostenitori a rimanere pacifici e non cercare lo scontro con le forze dell'ordine in servizio al Campidoglio.