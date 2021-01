Aggiornamenti: Caos a Washington, sostenitori di Trump irrompono nel Campidoglio, una persona ferita

Le forze di sicurezza usano granate stordenti e munizioni non letali per disperdere i sostenitori di Trump vicino al Campidoglio a Washington. La polizia statunitense ha evacuato gli uffici del Congresso dopo che i manifestanti sostenitori del presidente Donald Trump sono entrati nel Campidoglio, ha riferito un membro del Congresso.

Nei social sono iniziate a girare le immagini e i video degli scontri tra le forze di sicurezza ed i sostenitori del presidente in carica Donald Trump all'interno del Campidoglio a Washington.

CHAOS: Arrests being made as Trump supporters try to storm the US Capitol



Video via @Julio_Rosas11



pic.twitter.com/0aLz2VDrvJ — Breaking911 (@Breaking911) January 6, 2021

​Il Congresso degli Stati Uniti si è riunito in una sessione congiunta delle due Camere per contare i voti del Collegio Elettorale di ogni Stato e annunciare ufficialmente e definitivamente il risultato finale delle elezioni presidenziali. E' l'ultima occasione secondo la legislazione statunitense per sollevare obiezioni contro i risultati delle elezioni in cui Joe Biden ha ottenuto 306 voti elettorali contro i 232 di Trump.

Trump e il suo team si sono fortemente opposti ai risultati elettorali, ritenendo le elezioni viziate da brogli e irregolarità per favorire il candidato democratico. Tutte le cause intentate dallo staff elettorale di Trump per contestare la legittimità delle elezioni sono state respinte nei tribunali.

Oggi intervenendo ad un comizio a Washington il presidente in carica Donald Trump aveva esortato il vicepresidente Mike Pence a bloccare la certificazione del Congresso della vittoria di Joe Biden. A sua volta Pence ha rifiutato la proposta del presidente, sostenendo di non aver l'autorità per decidere quali voti elettorali dovrebbero essere conteggiati e quali no per la certificazione ufficiale del voto del Collegio Elettorale.

