Membro del Congresso USA risulta positivo al COVID-19 dopo dose vaccino Pfizer

"Oggi l'Office of House Physician mi ha informato che sono risultato positivo al Covid 19 e sono stato messo in quarantena. Come raccomandato, ho ricevuto una prima dose del vaccino Pfizer il 18 dicembre e recentemente sono risultato negativo al Covid il giorno di Capodanno", il ha detto il membro del Congresso su Twitter.

Il regime del vaccino è di due dosi per paziente a 21 giorni di distanza.

Attualmente ci sono due vaccini contro il coronavirus con l'autorizzazione all'uso di emergenza negli Stati Uniti, quello Pfizer e quello sviluppato dalla società farmaceutica americana Moderna, il cui regime di dosaggio è in due dosi da iniettare a un mese di distanza.

Domenica, Moncef Slaoui, lo scienziato capo della task force di risposta COVID-19 degli Stati Uniti, ha affermato che il governo ha pensato di dimezzare le dosi per alcune persone nel tentativo di accelerare il processo di vaccinazione. Martedì, la Food and Drug Administration statunitense ha raccomandato di non ridurre il dosaggio.