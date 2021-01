Coronavirus Regno Unito, 60 mila casi in un giorno è record negativo

Il Regno Unito alle prese con una pandemia fuori controllo, sono oltre 60 mila i casi in un giorno con 450 mila tamponi processati. Obiettivo di Johnson vaccinare 13 milioni di britannici entro febbraio.

Mai così tanti casi registrati in un solo giorno nel Regno Unito, 60.916 positivi al Coronavirus che in Gran Bretagna non molla la presa tanto da aver costretto il premier Boris Johnson a dichiarare il terzo lockdown immediato con la chiusura delle scuole che avevano aperto da un giorno.

Alto comunque il numero dei tamponi giornalieri effettuati arrivato a 465 mila in 24 ore che giustifica un numero così elevato di casi scovati. Ma è anche il numero di decessi giornaliero che sconvolge il sonno dei responsabili di governo dello UK, con 830 decessi in un giorno il livello è quello della scorsa drammatica primavera.

Il fronte vaccini

Il ministro Michael Gove ha riferito che la Gran Bretagna ha davanti a sé “settimane molto, molto difficili”, come riporta l’Ansa, ma grazie al prosieguo della campagna vaccinale ne usciranno.

Per Gove le restrizioni nel Regno Unito potranno essere allentate a partire da marzo, a patto che la campagna vaccinale abbia il successo sperato. L’obiettivo dichiarato dal numero uno di Downing Street è raggiungere i 13 milioni di persone vaccinate entro metà febbraio.

La Gran Bretagna da alcuni giorni ha dalla sua parte anche il vaccino AstraZeneca sviluppato dall’Università di Oxford, approvato con procedura di emergenza per affiancare il vaccino Pfizer nella lotta alla pandemia del nuovo millennio.

Aiuti alle imprese

Il governo Tory ha stanziato ulteriori 4,6 miliardi di sterline per aiutare i settori colpiti dalle chiusure, tra cui ristoranti, commercio, alberghi, e attività del tempo libero.