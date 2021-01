"Soleimani sarà vendicato": l'FBI indaga su possibile attacco al Campidoglio

I media statunitensi hanno riferito, citando "più fonti", che la minaccia non appare credibile, mentre non è chiaro chi abbia inviato la minaccia.

L'FBI sta indagando la presunta minaccia di un attentato aereo contro l'edificio del Campidoglio degli Stati Uniti mercoledì come presunta rappresaglia per l'assassinio del comandante militare più importante dell'Iran, il generale Qasem Soleimani, secondo quanto riportato dalla CNN, citando una fonte familiare con la questione.

Il messaggio di "vendetta" è stato riportato per la prima volta da CBS News, che ha affermato di aver ottenuto un nastro audio della minaccia.

“Mercoledì porteremo un aereo in Campidoglio. Soleimani sarà vendicato”, diceva il messaggio.

La fonte ha aggiunto che le autorità non considerano la minaccia credibile ed è stata indagata come una violazione delle frequenze aeree. Una tale violazione tuttavia solleva preoccupazioni poiché potrebbe influenzare le istruzioni ricevute dai piloti. Secondo il canale, ai controllori del traffico aereo è stato ricordato di segnalare immediatamente qualsiasi minaccia o aereo che devia dalla sua traiettoria di volo.

L'assassinio del generale Soleimani

Il 3 gennaio, l'Iran ha pianto l'anniversario di un anno dalla morte di Soleimani, ucciso in un attacco di droni statunitensi diretto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. L'assassinio di Soleimani ha devastato l'Iran, dove era un ufficiale militare molto rispettato, spingendo Tehran a promettere una vendetta contro gli Stati Uniti per la sua uccisione.

L'amministrazione Trump aveva accusato Soleimani di macchinare presumibilmente attacchi contro le strutture statunitensi nella regione. Giorni dopo, l'Iran ha lanciato oltre una dozzina di missili balistici su un paio di basi statunitensi in Iraq, provocando lesioni cerebrali traumatiche a oltre 100 militari americani.

I funzionari iraniani hanno anche ripetutamente avvertito di ulteriori attacchi di vendetta. A settembre, il comandante in capo delle Guardie rivoluzionarie iraniane, Hossein Salami, ha dichiarato a settembre sul sito web della guardia che Teheran vendicherà l'uccisione da parte degli Stati Uniti del suo comandante in capo, il generale Qasem Soleimani, prendendo di mira le persone coinvolte, in una "onorevole" rappresaglia.

L'anniversario della morte di Soleimani, tuttavia, è trascorso senza attacchi militari nella regione del Medio Oriente da parte dell'Iran, nonostante le speculazioni dei media, sebbene le tensioni tra Washington e Teheran rimangano altissime.