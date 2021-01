USA, giudice respinge tentativo di Trump di invalidare i risultati delle elezioni in Georgia

"Le parti hanno presentato argomentazioni in merito alla mozione per ingiunzione preliminare e alla declaratoria di riparazione. La Corte ha negato la mozione e ha informato che oggi sarà emesso un ordine", si legge nel documento del tribunale.

Lo staff di Trump e il partito repubblicano hanno perso 62 delle 63 cause presentate intentate dal 3 novembre al fine di ribaltare il risultato delle elezioni presidenziali del 2020. I tribunali hanno dichiarato di non avere prove credibili in merito ai presunti e diffusi brogli elettorali.

Biden è stato confermato vincitore delle elezioni presidenziali dal Collegio elettorale il 14 dicembre, dopo che tutti i 50 Stati hanno ufficialmente certificato i risultati delle votazioni. Trump tuttavia ha rifiutato di concedere la vittoria in seguito ai presunti brogli elettorali.

L'insediamento di Biden è previsto per il 20 gennaio, anche se mercoledì diversi legislatori repubblicani durante il processo di verifica intendono contestare i voti del Collegio elettorale per Biden in diversi Stati i cui risultati elettorali si erano verificati incerti.

Intanto i problemi di Trump con le elezioni in Georgia continuano sul fronte del ballottaggio per i due posti al Senato.