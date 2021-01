Bolsonaro afferma che il Brasile è in bancarotta e lui non può farci nulla

"Capo, il Brasile è in bancarotta e io non posso fare nulla", ha detto Bolsonaro a un simpatizzante fuori dal palazzo Alvorada de Brasil, sua residenza ufficiale, secondo il quotidiano locale 'Folha de Sao Paulo'.

Bolsonaro ha citato come esempio la sua intenzione di apportare modifiche all'imposta sul reddito, un progetto che non è proseguito, e ha dato la colpa in parte alla pandemia di coronavirus e in parte alla stampa.

"C'è quel virus, potenziato da quella stampa che abbiamo, quella stampa spudorata; è un lavoro incessante cercare di sfinirci per buttarci fuori dal governo e fare gli interessi dei media", ha criticato il presidente.

Da quando è in carica, il leader brasiliano ha spesso incolpato la stampa, il Congresso nazionale o la Corte suprema per aver ostacolato il suo operato.

Bolsonaro ha inoltre spesso assunto posizioni controverse, affermando di non volersi vaccinare contro il Covid-19, di cui ha minimizzato l'impatto al pari di quello del cambiamento climatico.