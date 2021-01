Coronavirus, Russia: 3.284.384 contagi (+24.246), 59.506 decessi (+518), 2.662.668 guariti (+21.154)

Nelle ultime 24 ore in Russia sono state rilevati 24.246 casi di coroanvirus, ha detto ai giornalisti il quartier generale operativo per la lotta alla diffusione del coronavirus SARS-CoV-2.

Altre 518 persone sono morte per complicazioni dovute al coronavirus mentre 21.154 pazienti si sono completamente ripresi.

Mosca ha registrato 4.842 casi e ieri, per la prima volta durante la pandemia, San Pietroburgo è stata la città con il maggior numero di contagiati (3.657), oggi in città sono stati registrati 3.649 test positivi per COVID-19. Seguono le regioni di Mosca (1131), Nizhny Novgorod (405), Sverdlovsk (392), Voronezh (390), Rostov (387).

Ieri nel paese erano stati registrati 23.351 casi. Questa è stata la cifra più bassa dal 18 novembre (20.985). Il calo dell'incidenza è stato collegato a meno test durante le feste. Gli epidemiologi avvertono che il picco dell'epidemia non è ancora passato.

In totale, 3.284.384 persone si sono ammalate di COVID-19 in Russia, 59.506 persone sono morte e più di 2,6 milioni di pazienti sono guariti. Il tasso di crescita è stato dello 0,7%.

Nel mondo, secondo gli ultimi dati dell'OMS, ci sono 83,9 milioni di infetti e secondo le statistiche della Johns Hopkins University ce ne sono più di 85,6 milioni. La maggior parte dei casi è stata registrata negli Stati Uniti - 20,8 milioni, seguiti da India e Brasile. La Russia occupa il quarto posto in questo elenco, davanti a Francia, Gran Bretagna, Turchia, Italia, Spagna, Germania e Colombia.