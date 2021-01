Mutazione Covid: Regno Unito annuncia il terzo lockdown nazionale

Dopo aver introdotto le restrizioni di livello 4 a Londra e nel sud-est dell'Inghilterra a causa di un nuovo ceppo COVID-19, il governo britannico ha deciso di imporre un lockdown nazionale completo per la terza volta per frenare la diffusione del coronavirus.

Il nuovo isolamento durerà almeno fino alla metà di febbraio, secondo una dichiarazione del primo ministro Boris Johnson. Questo prevede la chiusura dei negozi non essenziali e il divieto di lasciare la propria abitazione per altri motivi se non per lavoro, per ottenere cure medica e assistenza ai bambini. Le persone potranno uscire di casa per lavorare solo se è assolutamente necessario per loro (come nel settore edile). Le scuole saranno chiuse e si consiglia di limitare gli esercizi all'aperto a una volta al giorno. Gli impianti sportivi dovranno essere chiusi mentre gli studenti universitari dovranno studiare a distanza, poiché i campus sono chiusi.

Ai ristoranti sarà vietato la vendita di alcolici da asporto, mentre i matrimoni e le cerimonie civili saranno limitati a 6 persone e consentiti solo in "circostanze eccezionali". Il limite ai funerali è ancora 30, ma anche le veglie e le altre cerimonie sono limitate a 6 persone.

Le misure sono state annunciate nonostante il lancio del vaccino AstraZeneca lunedì, il secondo nel paese dopo che il Regno Unito ha lanciato una campagna di vaccinazione di massa con il farmaco Pfizer / BioNTech a dicembre.