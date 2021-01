Violenza a Parigi, due poliziotti aggrediti da quindici persone dopo un controllo - Video

Due agenti di polizia sono stati brutalmente aggrediti in un sobborgo di Parigi, ha riportato in un comunicato la prefettura della capitale francese.

Stando alle ricostruzioni del portale Actu17, domenica due agenti di polizia hanno fermato due persone su una moto per controllare i documenti, ma il conducente non aveva né la patente né il libretto di circolazione.

Il passeggero ha proposto di passare dall'abitazione dell'autista, spiegando che abita vicino, per prendere i documenti. Tuttavia, dopo un periodo di tempo, è tornato non con i documenti, ma con circa 15 uomini che hanno aggredito la polizia.

Sui social network sono apparsi video che mostrano come gli agenti di polizia sono stati gettati a terra e picchiati. In seguito all'incidente i poliziotti sono stati portati in ospedale.

🇫🇷 Aulnay-sous-Bois : Deux policiers agressés et frappés par une quinzaine d'individus lors d'un contrôle

►Les deux fonctionnaires sont blessés



➡ https://t.co/eoE9GpLqOe pic.twitter.com/gpgsHxdVVR — Actu17 (@Actu17) January 3, 2021

"Il prefetto di polizia esprime il suo sostegno ai due poliziotti su moto, violentemente aggrediti ad Aulnay-sous-Bois. Feriti, sono stati portati in ospedale. È in corso un'indagine per identificare gli aggressori", si legge in un messaggio della prefettura su Twitter.