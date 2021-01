Iran, avviato l'arricchimento dell'uranio al 20%

Precedentemente nell'Iran era stata ratificata la legge promossa dal parlamento "Misure strategiche per l'eliminazione delle sanzioni" che prevede la produzione dell'uranio con un livello di arricchimento superiore al 20% (questo livello è considerato adatto per produrre ordigni atomici).

"Il presidente iraniano pochi giorni fa ha dato l'ordine di avviare l'arricchimento al 20%. Poche ore prima, dopo una serie di misure preliminari è iniziato il processo di carica del gas UF6 (esafluoruro di uranio). Il primo prodotto sarà ricevuto tra poche ore", cita un comunicato stampa del governo la dichiarazione di Rabiei.

La nuova legge prevede l'impiego di centrifughe di nuova generazione entro tre mesi:

1000 centrifughe IR-2M

almeno 174 centrifughe IR-6, che diventeranno mille entro un anno.

L'accordo sul nucleare iraniano del 2015 prevede l'uso delle centrifughe IR-1 di prima generazione e il livello di arricchimento dell'uranio solo al 3,67%.

La legge obbliga il governo a rinunciare al protocollo aggiuntivo con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) sulla verifica estesa delle attività nucleari, se dopo due mesi dalla data di "entrata in vigore" le parti dell'accordo non lo attueranno.

La risoluzione era in preparazione da diversi mesi, ma dopo l'assassinio del fisico nucleare di alto rango, Mohsen Fakhrizadeh, il parlamento ha accelerato la considerazione di quest’ultima.

Il governo di Hassan Rouhani inizialmente si è opposto al disegno di legge proposto dal parlamento, dove la maggioranza è contraria e si oppone al programma politico dell'attuale presidente.

Il noto fisico nucleare iraniano Mohsen Fakhrizadeh, che Israele accusa di essere il capo del programma di armi nucleari di Teheran, è stato assassinato il 27 novembre vicino la capitale iraniana. Dall'Iran piovono accuse sul coinvolgimento di Israele nell'assassinio dello scienziato e proclami di vendetta.