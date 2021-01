Nave con 20 persone a bordo sparisce a largo delle Bahamas

Un battello con a bordo 20 persone è letteralmente scomparso nelle acque che separano le isole Bahamas dalla Florida. Lo riferisce la Guardia costiera degli Stati Uniti, precisando di aver terminato le proprie ricerche nella giornata di venerdì.

La nave era partita lunedì scorso dalle isole Bimini e sarebbe dovuta arrivare a Lake Worth, negli USA, località posto a circa 130 chilometri di distanza.

Martedì, con il natante che non arrivata, è stata allertata la Guardia costiera, che ha ovviamente dato il via alle operazioni di ricerca, in seguito interrotte.

I militari hanno battuto una zona di circa 44.000 chilometri quadrati per oltre tre giorni, senza tuttavia reperire alcun segno della nave scomparsa:

"I nostri pensieri e le nostre preghiere vanno alle famiglie degli scomparsi", ha commentato il capitano della Guardia costiera Stephen Burdian, che ha lanciato un appello a tutte le persone che dovessero disporre di informazioni rilevanti a comunicarle alle autorità competenti.