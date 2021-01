USA, aereo privato precipita su un'abitazione a Detroit: 3 morti

Non sono ancora note le cause dell'incidente aereo, a causa del quale hanno perso la vita il pilota e i due passeggeri.

Un piccolo aereo privato è precipitato su una casa situata a Lyon Township, zona residenziale situata ai sobborghi di Detroit, nello stato americano del Michigan.

Lo riferisce l'Ufficio dello Sceriffo della Contea di Oakland per voce dello Sceriffo Mike Bouchard, specificando che a causa dell'impatto hanno perso la vita tre persone:

"Abbiamo conferma del fatto che ci siano tre morti e si ritiene che siano i passeggeri e il pilota del velivolo", ha scritto Bouchard sulla pagina ufficiale Facebook dello Sceriffo della contea.

Nessuna vittima, invece, tra gli abitanti della casa che al momento dell'incidente si trovavano al di fuori della loro abitazione.

Le autorità locali hanno in seguito riferito che sarà aperto un fascicolo d'inchiesta per accertare le esatte cause della tragedia.