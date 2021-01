Olanda, passeggeri respinti perchè il test Covid era nella lingua sbagliata

La compagnia aerea Finnair ha negato l'imbarco di oltre 10 passeggeri all'aeroporto di Helsinki-Vantaa sul volo per Amsterdam venerdì a causa del mancato certificato di un test al coronavirus emesso in conformità con i requisiti delle autorità olandesi. Ne dà la notizia oggi il quotidiano Helsingin Sanomat.

Secondo i requisiti delle autorità dell'Olanda, per arrivare nel Paese è necessario un test negativo per il coronavirus in inglese, tedesco, francese, spagnolo o olandese. I certificati in lingua finlandese non sono validi.

"Abbiamo le istruzioni delle autorità olandesi su quali certificati saranno accettati. Sfortunatamente, se il cliente non dispone di tale certificato, non potremo ammetterlo a bordo", ha affermato il direttore delle comunicazioni del vettore Payvut Tallquist.

La compagnia raccomanda inoltre di prendere conoscenza di documenti richiesti dal paese di ingresso prima di pianificare un viaggio, ricordando che è responsabilità del passeggero stesso munirsi dei documenti necessari.

Helsingin Sanomat osserva che la compagnia aerea raccoglie sul suo sito web istruzioni e link alle disposizioni delle autorità di vari paesi sui documenti e le regole richiesti per entrare in vari territori, ma non dà informazioni su come e dove i clienti in Finlandia possono ottenere i documenti richiesti.

"Non è responsabilità della compagnia aerea fornire istruzioni dettagliate sui requisiti di ogni singolo paese. È responsabilità di ogni passeggero scoprirlo", afferma Tallquist, riconoscendo il fatto che per i clienti della compagnia i requisiti dei paesi di tutto il mondo che cambiano continuamente sono "una vera giungla".

Tuttavia, in seguito a questo episodio Finnair ha iniziato a ricordare ai clienti tramite messaggi anche dei requisiti riguardo alla lingua per i test al coronavirus, riporta il quotidiano.

Finnair effettua un volo giornaliero tra Helsinki e Amsterdam, mentre l'olandese KLM ne effettua tre al giorno.