La Turchia registra 25 casi di contagio dal ceppo britannico di COVID-19

La variante "mutata" inglese del coronavirus nella Turchia è stata rilevata in 15 persone arrivate dalla Gran Bretagna. Lo ha dichiarato oggi il ministro della Salute turco Fahrettin Koca.

"La mutazione britannica del coronavirus è stata rilevata in 15 persone arrivate dal Regno Unito. L'ingresso da questo Paese in Turchia è stato temporaneamente sospeso", ha dichiarato il ministro.

La notizia arriva mentre la Turchia venerdì ha conclamato il numero di nuovi casi di coronavirus più basso dalla fine di ottobre: 1.908.

Il numero di morti per COVID-19 nelle ultime 24 ore è diminuito rispetto ai giorni precedenti: 212.

In precedenza i funzionari sanitari del Regno Unito avevano annunciato che nel paese è stata identificata una nuova variante di coronavirus. NERVTAG (New and Emerging Respiratory Virus Threats Advisory Group), il comitato tecnico scientifico sulla pandemia britannico, ha confermato che la nuova variante di coronavirus individuata nel Paese si sta diffondendo ad un ritmo più veloce e richiede maggiore cautela da parte della popolazione.

Sebbene la nuova variante del virus, secondo stime preliminari, può essere il 70% più contagiosa del virus SARS-CoV-2 normale, al momento non ci sono informazioni che suggeriscono che sia più pericolosa in termini di decessi o ricoveri.