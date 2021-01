Capodanno e le folli tradizioni nel mondo nonostante lockdown e pandemia

Il locdkdown e la pandemia hanno scombussolato i festeggiamenti per l'arrivo del nuovo anno. In molti casi il lockdown e i divieti imposti dalle autorità hanno costretto alla cancellazione degli eventi e delle tradizioni e scaramanzie in varie parti del mondo. Tranne poche eccezioni sono state vietate le piazze, i fuochi d'artificio e i concerti. Ma alcune "follie" di Capodanno sono andate avanti e si sono ripetute anche nel 2021.

Non ha mancato l'appuntamento Mister Ok, alias Maurizio Palmulli, che si è tuffato nel Tevere dal Ponte Cavour di Roma. Non è stato fermato né dalla pioggia incessante, né dalla piena del fiume e neanche dai divieti della zona rossa. Mister Ok è saltato nelle acque del Tevere da 15 metri, con mascherina e fotografi al seguito. Quest'anno, però, pochissimi spettatori, causa lockdown.

Anche in Russia il freddo non ha fermato un tuffo, ma in acque ben più ghiacciate, quelle del lago Baikal.

Per festeggiare il nuovo anno una dozzina di persone, che si fanno chiamare "walruses", si sono tuffate dopo una corsa nella neve di qualche chilometro sfidando le temperature polari, fino a -35.

In Svizzera, due coraggiosi, Ivan Bertoncini e Maurizio Bacciarini, si sono tuffati nelle acque gelate della pozza di Osogna come scrive RSI.