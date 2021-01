Che caldo che fa! Nel 2020 registrata in Finlandia la temperatura media più alta di sempre

Nel 2020 la temperatura media in Finlandia ha superato il record del 2015 di 0,6 gradi raggiungendo i 4,8 gradi. L'Istituto Meteorologico Finlandese afferma che è caldo record nell'intera storia delle osservazioni meteorologiche.

"Secondo le statistiche preliminari dell'Istituto Meteorologico Finlandese, la temperatura media in Finlandia nel 2020 ha stabilito un nuovo record, con circa 4,8 gradi. È stato superato il precedente dato più alto del 2015 di circa 0,6 gradi", riferisce l'Istituto in una nota.

Nei mesi di gennaio, giugno e novembre sono stati registrati i record di temperatura dall'inizio del periodo di rilevazioni per i relativi mesi.

Inoltre, a novembre è stato battuto due volte il record storico di calore, con la temperatura più alta mai registrata in Finlandia in questo mese: 16,6 gradi sopra lo zero il 6 novembre nella città di Mariehamn.

👉 Keskilämpötila ennätyksellisen korkea, 4,8 astetta, mikä on 2,5 astetta pitkän ajan keskiarvoa eli vuosia 1981–2010 korkeampi

👉 Etenkin talvikuukaudet erittäin leutoja

👉 Suomen kymmenestä lämpimimmästä vuodesta kuusi on esiintynyt v. 2010 jälkeen https://t.co/q1gjIn9jqD pic.twitter.com/2tMSpABX8P — Ilmatieteen laitos (@meteorologit) December 31, 2020

La maggiore quantità di precipitazioni nel 2020 è stata registrata nella città di Puolanka, dove, secondo i dati preliminari, sono caduti circa 1132 millimetri di precipitazioni: è il terzo dato più alto nella storia delle osservazioni meteorologiche.

Il record precedente era stato stabilito nella stessa stazione nel 2015: 1242,2 millimetri.

La temperatura più alta dell'anno (+33,5°) è stata registrata il 25 giugno a Kankaanpää mentre la temperatura più bassa (-41,1°) è stata segnalata il 27 dicembre a Utsjoki.

Per quanto riguarda le precipitazioni nevose, quella più copiosa dell’anno è stata di 138 centimetri il 18 aprile nel villaggio di Saariselkä, nella Lapponia settentrionale.

In Finlandia dicembre è stato più mite del solito. La più grande deviazione dalle medie a lungo termine è stata nella Lapponia occidentale, dove la temperatura era di 7 gradi superiore al solito, hanno sottolineato gli esperti.