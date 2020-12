Iran accusa società di sicurezza aeroporti britannica di aver collaborato nell'uccisione Soleimani

In precedenza, il giudice iraniano Ebrahim Raisi ha affermato che il presidente USA è stato la mente "criminale" dietro l'assassinio del comandante antiterrorismo iraniano, il generale Qasem Soleimani, ucciso in un attacco con droni il 3 gennaio, aggiungendo che Donald Trump non è affatto escluso dalle condanne per l'assassinio.