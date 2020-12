Il Cavaliere di Parigi, il mendicante più popolare di Cuba diventato simbolo dell'Avana

Io sono il Cavaliere di Parigi, sono nato in una città antica che non si conosce, ma vi invito ad immaginare che si aveva mura, i palazzi e castelli; è chiamato a Lugo e in Galizia, una terra bellissima, dove piove brocche, che ha un mare blu che i pescatori di ritorno pieno di Meraviglie", diceva il mitico andariego del recentemente scomparso Eusebio Leal (1942-2020), illustre restauratore era un bambino.

Nato nel villaggio di Vilaseca, comune di Fonsagrada, provincia di Lugo, in Galizia, in Spagna, il 30 dicembre 1899, López Lledín, è uno dei tanti Galicians emigrati a Cuba all'inizio del secolo scorso, terra che lo ha accolto nel 1913, a soli 14 anni, e dove è arrivato a bordo di un vaporetto Chemnitz, insieme a tre dei suoi fratelli in cerca di nuovi percorsi in America.

Secondo coloro che lo conoscevano nei suoi primi anni sull'Isola, López Lledín era un adolescente istruito e ben educato, gioviale, educato e amante della poesia, così presto le porte si aprirono negli hotel Telegraph, Manhattan e Siviglia, all'Avana.

Sebbene la storia non registri accuratamente le vicende, il giovane Galiziano fu arrestato e condannato a dieci anni di carcere nel 1920. Le possibili ragioni includono il furto di biglietti della lotteria, il sospetto di omicidio, una rapina in una cantina, il furto di gioielli e persino la gelosia appassionata di un datore di lavoro. Il presunto crimine non è specificato, anche se nessuno dubitava della sua innocenza, tranne i giudici che lo hanno condannato.

Diversi anni dopo, e in assenza di prove, López Lledín fu rilasciato, ma tornò per le strade dell'Avana senza il suo più grande tesoro: aveva perso la testa nelle segrete del Castello di El Príncipe.

Il Cavaliere di Parigi

Per quasi 50 anni, le strade e i portali dell'Avana sono diventati un rifugio sicuro per quest'uomo, che a poco a poco stava scolpendo un mito che durerà per secoli, diventando un erratico vagabondo che, senza proporlo, riempiva la città di colori e gioie, nel mezzo della sua alienazione.

"Avvolto nei brandelli di un mantello nero, con i capelli lunghi che cadono come Crespi sulle spalle, con uno sguardo fiammeggiante e un profilo aguileño; portava giornali e riviste tra le mani e un mazzo di felci", ricordava Eusebio Leal.

Per quanto riguarda l'origine del motto "Il Cavaliere di Parigi", poco si sa di questo modo di identificarlo, forse a causa del suo modo stravagante di vestire in abiti neri, mantello dello stesso colore e un bastone, supposti doni di una signora di abolengo del tempo.

Altri sostengono che è dovuto alle storie di corti reali, pirati, corsari e cavalieri ambulanti che ha sempre raccontato sul suo cammino. Altri sostengono che si chiamava così un settimanale umoristico.

Quello che è certo è che pochi sanno che il suo vero nome era José María López Lledín, e la sua figura è stata immortalata, nella vita e dopo la morte, come il Cavaliere di Parigi, immagine ricreata nel cinema, televisione, e anche nella musica.

Ma, vale la pena chiarire, non era un mendicante ordinario. Portava sempre fiori nascosti tra i suoi stracci, che regalava con raffinata galanteria a quante belle donne incrociavano il suo cammino, e in sua assenza non c'era mai carenza di caramelle per premiare i bambini che gli si avvicinavano.

Non ha chiesto l'elemosina o infastidito i parrocchiani, che avevano nel demente Galiziano un eterno narratore di fantastiche storie passate.

Nel 1977, all'età di 78 anni, stanco e in cattive condizioni di salute per quasi mezzo secolo di vagabondaggio e di sonno all'aperto, dovette essere ricoverato all'ospedale psichiatrico dell'Avana, nonostante il fatto che per molti anni López lledín si rifiutasse di ricevere attenzione dalla famiglia o dagli amici.

Secondo i dati raccolti dal libro "io sono il Cavaliere di Parigi", scritto dal Dr. Luis Calzadilla, uno psichiatra che lo ha curato nei suoi ultimi anni di vita, López Lledín soffriva di una malattia chiamata parafrenia, considerata da alcuni specialisti come una forma di schizofrenia.

Nel libro, dr. Calzadilla dice che l'ospedale ha fornito vestiti puliti, anche un abito nero come era solito indossare, ed è stato sottoposto a esami fisici, di laboratorio e psicologico, creandogli un ambiente dove poteva vivere le sue fantasie, ma sotto controllo medico, data la sua età avanzata.

Dopo aver trascorso otto anni in ospedale, López Lledín, forse il più famoso di tutti gli habaneros, è morto l '11 luglio 1985.

I suoi resti mortali riposano nel convento di San Francisco de Assís, molto vicino a dove è stata eretta una scultura in bronzo a grandezza naturale, opera dell'artista cubano José Villa Soberón.

Fino a dopo la sua morte Il Cavaliere di Parigi ha continuato a stabilire leggende, e si dice che chi, da dietro la statua, riesce a toccare con una mano la punta della sua barba e con l'altra una delle sue dita, avrà fortuna, un'azione spontanea centinaia di volte ripetuta dai suoi eterni adoratori: gli habaneros.