Il Buon 2021 di Ibrahimovic: si tuffa nudo nella neve - Video

Il calciatore svedese Ibrahimovic sfida la neve e vi si tuffa quasi nudo. Nel silenzio notturno della sua casa milanese, il campione del Milan tempra il fisico per un presto ritorno in campo.

Ibrahimovic non sa cosa sia il freddo e forse anche il pudore, così si riprende in un video postato su Twitter e, indossando solo un boxer, si tuffa nella neve che circonda casa sua.

Un bel tuffo di schiena a braccia allargate come se si stesse tuffando in mare, ma ai tropici.

Il video è accompagnato dall’espressione “Zanremo ci siamo ‘...perché sanremo e' Zanremo…”.

Un video brevissimo, appena 16 secondi ma tanto sono bastati per spingere il video oltre le 613 mila visualizzazioni, e per portarlo a quasi 30 cuoricini accesi.

Un video banale in sé e senza audio, ma è Zlatan Ibrahimovic a girarlo e quindi assume tutto un altro significato.

I tifosi del Milan sperano forse che questi suoi tuffi nella neve possano servire piuttosto al suo polpaccio risentito, che possa riprendersi il prima possibile così da vederlo in campo già dalla prossima partita di campionato.

Tuttavia sarà lo staff medico dell’AC Milan a dover decidere se Ibra può o meno scendere in campo. Nel frattempo svolge un allenamento personalizzato: tuffi nella neve italiana compresi. Siamo sicuri che nulla potrà fermarlo, così come non lo ha fermato la positività alla Covid-19 in settembre.