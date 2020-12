“È qui la festa?” Tutti in pista a ballare i robot al party della Boston Dynamics - Video

Scordatevi i movimenti a scatto – d’ora in poi dire “balli come un robot” sarà un complimento! Il video con la coreografia di danza eseguita dai robot dalla Boston Dynamics scardina tutti i vecchi pregiudizi sul mondo dei robot.

L'azienda americana di robotica Boston Dynamics, una delle più promettenti del settore, ha fatto un piccolo regalo di Capodanno ai suoi follower condividendo un video in cui i suoi robot eseguono una coreografia assolutamente incredibile.

All'inizio del video potete vedere come il robot antropomorfo Atlas danza il twist al ritmo della canzone ‘Do You Love Me’, dal film Dirty Dancing. Ad un certo punto, un altro robot umanoide dello stesso modello si unisce a lui. Infine, il robot più famoso di Boston Dynamics, Spot il cane, e il robot quadrupede Handle, si uniscono al ballo e scendono anche loro in pista.

I salti, le piroette, la fluidità dei movimenti e la coordinazione delle creature elettroniche hanno lasciato senza parole gli utenti di YouTube che hanno postato i loro commenti divertiti e ironici.

"Dannazione! Anche i robot ballano meglio di me", ha dichiarato un utente. "Quanto ci vorrà prima che possano fare anche la pole dance?", ha commentato scherzosamente un altro utente. Altri invece hanno puntato più sul sarcasmo:

“I robot non dimenticheranno mai questa esperienza umiliante. Quando prenderanno il controllo, la conoscenza di questo video nella loro banca di memoria collettiva provocherà almeno un decennio di sofferenze aggiuntive all’umanità”, si legge in uno dei commenti.

“Cercano di distrarci con stupidi passi di danza mentre stanno elaborando un piano per eliminarci tutti…” ha suggerito un altro.

Va ricordato che questo non è la prima straordinaria esibizione eseguita dai robot della Boston Dynamics - nel 2018, la compagnia aveva pubblicato un video in cui Spot ballava sulle note di Uptown Funk – mentre l’anno scorso, Atlas l’umanoide, aveva eseguito esercizi di ginnastica a corpo libero di alto livello. Ogni anno, tuttavia, le prestazioni aumentano e gli spettacoli migliorano significativamente.