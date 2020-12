Presidente iraniano: l'assassinio di Soleimani ha contribuito a porre fine al trumpismo

L'amministrazione del "folle assassino" Donald Trump finirà presto e la situazione in Medio Oriente si stabilizzerà dopo che se ne sarà andato, ha detto il presidente iraniano Hassan Rouhani.

Riferendosi all'avvicinamento dell'anniversario di un anno dalla morte del generale Soleimani, durante una sessione televisiva del governo Rouhani ha suggerito che "una delle conseguenze di questo atto spudorato e sciocco è la fine del trumpismo. Tra pochi giorni, il governo di questo selvaggio e folle assassino finirà e tutta la storia del suo regime finirà nella pattumiera della storia".

"Sono fiducioso che dopo Trump la situazione sulla sicurezza e la stabilità nella regione migliorerà sensibilmente", ha aggiunto il presidente.

Definendo Soleimani come un "eroe nazionale" e una "fonte di orgoglio per tutte le nazioni della regione e per l'intero mondo musulmano", Rouhani ha suggerito che il suo assassinio era una "vendetta" contro l'Iran e altre nazioni indipendenti nella regione", una vendetta contro le grandi nazioni che si sono opposte alle cospirazioni degli Stati Uniti e dei sionisti".

Il presidente iraniano ha continuato affermando che il gruppo terroristico Daesh (ISIS) * era una forza "mercenaria" per gli Stati Uniti e Israele, sostenendo che Tel Aviv ha fornito armi ai jihadisti e che entrambi i paesi hanno beneficiato e sfruttato "disordini e insicurezza nella regione". Soleimani era noto per aver combattuto i jihadisti sia in Siria che in Iraq.

Rouhani ha avvertito che la morte di Soleimani non sarebbe rimasta impunita.

Un anno fa gli americani uccidevano Soleimani

Il 3 gennaio segnerà l'anniversario di un anno dell'attacco con i droni contro Qasem Soleimani, comandante dell'unità militare extraterritoriale della Forza Quds iraniana, a Baghdad. L'omicidio, scatenato dall'escalation delle tensioni tra Washington e Teheran, e le affermazioni degli Stati Uniti che l'Iran era responsabile degli attacchi alle strutture militari in Iraq alla fine del 2019, provocò una risposta aggressiva sotto forma di attacchi di missili balistici iraniani su un paio di basi statunitensi su 8 gennaio. Gli attacchi hanno provocato il ferimento di 109 soldati statunitensi.

Il parlamento iracheno, dopo l'attacco, ha emesso una dichiarazione chiedendo il ritiro di tutte le forze statunitensi dal paese.

Nel corso dell'anno, gli Stati Uniti hanno gradualmente ritirato le proprie truppe e restituito diverse basi all'Iraq, con il nuovo segretario alla Difesa di Trump, Christopher Miller, che ha annunciato il mese scorso che il numero del personale sarebbe stato ridotto a 2.500 soldati in totale entro il 15 gennaio 2021.

*bandito in Russia