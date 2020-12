Carabinieri oscurano 102 siti che vendevano farmaci anti-Covid online

Il Nas ha oscurato ben 102 siti web che vendevano farmaci anti-Covid online collocati su server esteri e con riferimenti di gestori non individuabili.

L'operazione, condotta in collaborazione tra i Nas e il ministero della Salute nell'ambito di una operazione di vigilanza telematica contro il cybercrimine farmaceutico, ha portato all'oscuramento di siti che offrivano la vendita di farmaci anti-Covid con offerte e pubblicità anche in lingua italiana.

I farmaci venduti erano di vari tipi, e molti di essi oltre a richiedere l'obbligo di prescrizione da parte di un medico e la vendita solo da arte di una farmacia autorizzata, contenevano principi attivi soggetti a particolari restrizioni d’uso e specifiche indicazioni d’impiego in relazione all’infezione da Sars Cov-2.

In particolar modo, come riferito dai Nas, si è trattato soprattutto degli antimalarici clorochina e l’idrossiclorochina, sui quali l’Agenzia italiana del farmaco il 22 dicembre scorso ha pubblicato una scheda contenente elementi utili a orientare la prescrizione e a definire un rapporto tra benefici e rischi sul paziente, e gli antivirali Lopinavir/Ritonavir, di cui l'Aifa ha sospeso l’utilizzo al di fuori degli studi sperimentali clinici.

Inoltre erano presenti anche l'antibiotico Azitromicina, l'antinfiammatorio colchicina, oggetto di studio sperimentale per la cura del Covid-19, e il Ribavirin, per il quale è stato autorizzato l'uso palliativo per i pazienti ospedalizzati con difficoltà respiratorie dovute al coronavirus.

Infine i Nas sul sito hanno riscontrato la vendita dell'antivirale Declatasvir, vietato dall'Agenzia europea per i medicinali in tutta Europa e l'antinfiammtorio Indometacina, la cui assunzione senza controllo può portare a gravi effetti collaterali.