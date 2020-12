Investigatori russi aprono procedura contro Navalny per frode per 4,8 milioni di dollari

Contro il personaggio dell'opposizione politica russa Alexey Navalny è stato aperto un procedimento penale per accuse di frode su larga scala, ha detto una portavoce del comitato investigativo russo, Svetlana Petrenko.

"Il dipartimento investigativo principale del comitato investigativo russo ha raccolto dati sufficienti, sulla base dei quali è stato avviato un procedimento penale contro Alexey Navalny e altre persone [...] ai sensi della parte 4 dell'articolo 159 (frode su larga scala) di il codice penale russo", ha detto Petrenko.

Secondo quanto riferito, gli investigatori hanno stabilito che, per le esigenze di un certo numero di organizzazioni senza scopo di lucro, sono state raccolte donazioni da individui per un importo di 588 milioni di rubli (8 milioni di dollari).

Nonostante che il denaro fosse "destinato esclusivamente" alle esigenze di queste organizzazioni, Navalny, in qualità di leader, "ha speso più di 356 milioni di rubli (4,8 milioni di dollari) di tale importo per esigenze personali", compreso "per l'acquisizione di proprietà private, valori materiali e pagamento delle spese, comprese le attività ricreative all'estero", ha affermato la portavoce.

"I fondi raccolti dai cittadini sono stati rubati", ha detto Petrenko, aggiungendo che "attualmente sono in corso azioni investigative per stabilire tutte le circostanze del crimine, così come altre persone coinvolte nel reato".

Chi è Alexey Navalny

Alexey Navalny, 44 anni, fondatore del Fondo Anti Corruzione, (FBK) è stato fermato diverse volte dalle forze dell'ordine ed ha scontato una pena detentiva nel luglio 2013 per appropriazione indebita.

Nel dicembre 2016 lo stesso Navalny ha annunciato la propria intenzione di candidarsi alle elezioni presidenziali del 2018 ma la sua candidatura non è stata accettata dalla Commissione Elettorale Centrale, a causa delle sue pendenze penali precedenti.