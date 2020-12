Inghilterra, COVID: ricercatori chiedono il blocco totale per evitare "decine di migliaia" di morti

Il gruppo di esperti Independent Sage nel corso della settimana ha chiesto il blocco totale in Inghilterra, dicendo che potrebbe aiutare a evitare "decine di migliaia" di morti mentre i nuovi casi di coronavirus aumentano in tutto il Regno Unito.

"La cosa spaventosa è che le cose continueranno a peggiorare", ha detto Christina Pagel, professore di ricerca operativa all'University College di Londra e membro dell'Independent Sage, citata dal Guardian. “È necessaria un'azione ora per evitare il collasso del NHS in poche settimane. È grave".

Il gruppo ha sottolineato che, data l'emergere della nuova variante di coronavirus più contagiosa, le restrizioni di livello 4 potrebbero non essere sufficienti, poiché le cose stanno peggiorando. Il 24 dicembre, il gruppo ha rilasciato una dichiarazione di emergenza relativa alla nuova variante del coronavirus.

"La situazione in tutto il Regno Unito, in particolare Inghilterra e Galles, sta rapidamente peggiorando. Le prove sono ora indicano fortemente che la nuova variante di Covid-19 (B117) è significativamente più contagiosa dei ceppi precedenti. Ciò sta peggiorando la situazione. I livelli sono in aumento, anche dove la variante è ancora rara. Come ha annunciato Matt Hancock il 23 dicembre, i livelli 1-3 non sono in grado di contenere la diffusione della nuova variante ", ha affermato il gruppo, raccomandando al governo di collocare tutte le regioni dell'Inghilterra in livello 4.

The Independent Sage ha anche consigliato di chiudere le scuole per almeno un mese per la maggior parte dei bambini.

Should schools reopen next term?



SAGE has advised the government to delay to keep rising infection rates under control.



Independent SAGE member @Zubhaque says schools cannot reopen until they are made safe with smaller classes and other measures. pic.twitter.com/qIQoEtBRDI — Good Morning Britain (@GMB) December 29, 2020

"Non è una questione se le scuole dovrebbero essere aperte o chiuse. La domanda chiave è: le scuole sono abbastanza sicure in questo momento?", Ha dichiarato il dottor Zubaida Haque, un membro del gruppo, in un'intervista a Good Morning Britain.

Un nuovo ceppo di coronavirus

Gli esperti lanciano l'allarme mentre i casi di coronavirus sono aumentati nel Regno Unito dopo la scoperta del nuovo ceppo di coronavirus più trasmissibile, spingendo il governo a imporre nuove misure anti-COVID più severe.

Diversi paesi si sono rapidamente spostati per sospendere temporaneamente i viaggi nel Regno Unito a causa delle preoccupazioni relative alla nuova variante. Nonostante le restrizioni, il ceppo COVID del Regno Unito è stato rilevato in molti paesi, inclusi Paesi Bassi, Germania, Canada, Emirati Arabi Uniti, Australia e Stati Uniti, quest'ultima nazione che rimane quella più colpita dalla pandemia.