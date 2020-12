Spagna, infermiera positiva al Covid 24 ore dopo aver vaccinato pazienti

Il caso, verificatosi in Catalogna, non deve comunque allarmare.

Correzione: L'infermiera non era stata vaccinata ma faceva parte della campagna di vaccinazione.

In Spagna un'infermiera è risultata positiva al coronavirus 24 ore dopo aver somministrato il vaccino di Pfizer/BioNTech ai pazienti. L'infermiera lavora presso una residenza per anziani a Lleida, in Catalogna. A renderlo noto è il quotidiano "El Pais".

Intanto i quattro colleghi che hanno somministrato i vaccini con l'infermiera sono stati messi in isolamento, al pari dei 66 residenti nel centro per anziani.

La Catalogna, come il resto della Spagna, ha iniziato le vaccinazioni domenica scorsa, riuscendo a somministrare la prima dose già a 802 persone.