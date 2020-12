Maduro ringrazia Putin per il vaccino Sputnik V contro il coronavirus

Il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha espresso gratitudine al capo di Stato russo Vladimir Putin dopo l'accordo firmato per l'acquisto di 10 milioni di dosi del vaccino Sputnik V.

"Dopo diversi mesi di lavoro serio e responsabile con i nostri fratelli russi, oggi abbiamo firmato un accordo per l'acquisto delle prime 10 milioni di dosi di vaccino Sputnik V. Ringrazio il presidente Putin per questo importante passo nell'avvio della vaccinazione di massa in Venezuela", ha twittato Maduro.

Tras meses de un trabajo serio y responsable con nuestros hermanos rusos, hoy firmamos el convenio para la adquisición de las primeras 10 millones de vacunas Sputnik V. Agradezco al Presidente Putin por este importante paso para el inicio de la vacunación masiva en Venezuela. pic.twitter.com/GopeQ7uKe0 — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) December 29, 2020

​In precedenza la vicepresidente venezuelana Delsi Rodriguez aveva annunciato che erano stati raggiunti gli accordi sulle consegne del vaccino anti-Covid russo. Ha anche affermato che il suo Paese è pronto ad iniziare la vaccinazione, auspicandone il via al più presto.

Il vaccino russo contro il coronavirus

Sputnik V è stato il primo vaccino contro il COVID-19 registrato in Russia e nel mondo. Sputnik V russo è efficace al 92%, sulla base dei dati dei primi 16.000 partecipanti alla sperimentazione che hanno ricevuto entrambi i colpi del vaccino a due dosi, così come ha mostrato un'efficacia del 100% contro i casi gravi di Covid.