Dozzine di lapidi in una città francese vandalizzate con svastiche - Foto

Fontainebleau, una città situata a circa 60 km a sud-est di Parigi, è nota per il suo palazzo reale che un tempo fungeva da rifugio per i re francesi a partire da Luigi VII fino a Napoleone III.

I vandali hanno disegnato svastiche su dozzine di lapidi nel cimitero di Fontainebleau, secondo Frédéric Valletoux, sindaco della città, come citato da AFP.

"Sessantasette lapidi vecchie o più recenti sono state vandalizzate con svastiche in rosa, bianco e argento", ha detto Valletoux ad AFP.

#Fontainebleau. Je suis scandalisé et écœuré par la découverte, ce matin, de très nombreuses tombes profanées par des croix gammées. Des actes abjects et répugnants contre lesquels je vais déposer plainte. Jamais notre cimetière n'avait été la cible de tels crimes pic.twitter.com/Fm02RvWptm — Frédéric Valletoux (@fredvalletoux) December 28, 2020

Oltre alle svastiche, su alcune delle lapidi deturpate erano incise le parole "Biobananas" e "Charles".

Allo stesso tempo, il cimitero ebraico della città, situato proprio accanto al cimitero principale, sembrava non essere stato toccato dai vandali.

L'anno scorso, il ministro delle costruzioni e dell'edilizia abitativa israeliano Yoav Galant ha invitato il popolo ebraico in Francia a trasferirsi in Israele per sfuggire all'aumento degli attacchi antisemiti vandalici contro i cimiteri ebraici.