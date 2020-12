Vaccino, ecco quante dosi sono arrivate in Italia e nel resto d'Europa

Tutti i numeri sulle dosi di vaccino consegnate in Europa per il V-Day dello scorso 27 dicembre. Ecco perché la Germania ne ha ricevute di più.

Ha fatto discutere nelle scorse ore il confronto tra il numero di dosi di vaccino Pfizer BioNtech arrivate in Italia, rispetto a quelle fornite ad altri Paesi europei per il V-Day andato in scena lo scorso 27 novembre.

Secondo i dati forniti nei giorni scorsi dall’agenzia di stampa Reuters, in Italia ne sono arrivate 9.750, mentre in Germania, il 26 dicembre scorso ne sono state consegnate 151.125.

Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera domenica pomeriggio l’ufficio del Commissario straordinario ha scritto in una nota che quelle ricevute dalla Germania sarebbero dosi consegnate in anticipo e che al Paese ne spettassero 11mila per la giornata del 27, rispettando così il rapporto tra dosi e popolazione.

“Fanno parte delle forniture successive che nel nostro Paese arriveranno a partire dal 28 dicembre”, chiariscono dall’ufficio di Arcuri. Ma nel giorno in cui la vaccinazione anti-Covid ha preso il via in tutta Europa, secondo lo stesso quotidiano, che cita i dati ufficiali forniti dal governo tedesco, in Germania hanno ricevuto il siero Pfizer almeno 18mila persone.

I conti, insomma, non tornano. Secondo Europa Today la spiegazione di un numero così alto di dosi arrivate nelle città tedesche sarebbe un'altra. Ovvero, che la Germania ha ordinato le fiale a livello dei singoli Land.

Ognuno dei 16 Land ne ha fatto richiesta ottenendo all’incirca 9.750 dosi di vaccino ciascuno, tranne la città stato di Brema, che in base alla popolazione ne ha ricevute circa 4.800. La somma delle dosi arrivate in ciascuno Stato tedesco fa esattamente il totale recapitato in Germania lo scorso 26 dicembre.

Ma quante sono le dosi distribuite in Europa per il V-Day? Secondo l’agenzia di stampa Reuters, che cita i dati diffusi da BioNtech, entro la fine dell’anno saranno consegnate nel Vecchio Continente 12 milioni e mezzo di dosi.