Ministro Spadafora: a gennaio riapertura di palestre e piscine

Durante il suo intervento in mattinata ad Agorà su Raitre, Spadafora ha specificato che si dovrà tenere conto della situazione dei contagi e che solo successivamente si potrà considerare la riapertura.

Ha affermato che il governo "sta lavorando con il Comitato Tecnico Scientifico "sulla riapertura e che prima della nuova chiusura di ottobre era stato predisposto un protocollo rigido e che era stato "dato un fondo perduto consistente, non pochi spiccioli, per far coprire le spese fatte per mettersi in regola. Ma l'apertura a fine gennaio è un obbiettivo raggiungibile; (...) vorrei lanciare un segnale di tranquillità, l'obbiettivo di aprire entro fine gennaio palestre centri danza piscine, seppur con alcune limitazioni, penso sia assolutamente possibile", lo riporta Ansa.

Il Ministro ha sottolineato l'importanza della vaccinazione contro il coronavirus in vista delle Olimpiadi affermando che "tutto il mondo dello sport deve essere coinvolto".

Sulla questione ristori Spadafora ha dichiarato che a gennaio ci sarà un nuovo decreto che prevede un "sostanzioso" aiuto al settore sciistico in quando "saremo costretti a tenere ancora chiuse le attività, ma non stiamo abbandonando nessuno. La verità è che non siamo ancora usciti dalla crisi e dovremo farlo in contemporanea con la diffusione dei vaccini, entro gennaio".