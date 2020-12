Angela Merkel confessa il suo sogno: attraversare la Russia con la Transiberiana

In precedenza sulla sua pagina Facebook ufficiale nella sezione "Il mio sogno" c'era scritto: "Percorri la ferrovia Transiberiana da Mosca a Vladivostok". Nel 2019, l'account è stato chiuso, ma i giornalisti hanno ripetutamente sollevato la questione durante le conversazioni con il capo del governo tedesco, che dovrebbe lasciare la cancelleria dopo le elezioni del Bundestag nel 2021.

"Il sogno di attraversare la Russia mediante la Transiberiana e viaggiare verso le Montagne Rocciose (negli Stati Uniti) è ancora vivo, ma non è ancora pianificato nulla", ha detto la Merkel in un'intervista con DB-Mobil del gruppo editoriale Deutsche Bahn AG.

La cancelliera ha anche parlato dei suoi obiettivi per la parte restante del suo mandato da cancelliere. Come ha sottolineato la Merkel, la pandemia ha dimostrato che è importante "investire i maggiori sforzi nella digitalizzazione". Inoltre, ha sottolineato la necessità di accelerare i grandi progetti strategici, come la produzione di batterie in Germania e l'uso dell'idrogeno e "rendere più verde" l'economia.

"Senza tali innovazioni, non saremo in grado di fermare il cambiamento climatico e mantenere il successo economico", ha detto la cancelliera.

Alla domanda sulla decisione più difficile come cancelliere, la Merkel ha individuato la lotta contro la pandemia, definendola una "sfida alla democrazia".

"Il fatto che il governo federale ed i Lander limitino le libertà tutelate dalla legge è una delle decisioni più difficili durante il mio mandato. Tuttavia queste decisioni erano letteralmente necessarie", ha spiegato.

In Germania le misure anti-contagio intraprese dalle autorità per contenere la diffusione del Covid non sono state gradite da tutti, creando malumori e proteste. Secondo gli ultimi dati, in Germania sono stati rilevati oltre 1 milione e 600mila casi di Covid, con poco oltre 30mila vittime.