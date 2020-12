Regno Unito vieterà snack non nutrienti dai grandi supermercati

Boris Johnson ha intenzione di risollevare il Regno Unito nel post Brexit abbassando le calorie dei britannici. Obiettivo combattere l’obesità, per questo è in fase di stesura una misura che vieta la promozione nei supermercati di snack ipercalorici ma a basso contenuto di nutrienti.

Snack e bevande zuccherate che contribuiscono alla obesità dei britannici sin dalla tenera età non potranno più essere esposti in bella mostra intorno alle casse e non potranno più essere oggetto di campagne promozionali, o essere offerti gratuitamente in abbinamento ad altri prodotti.

La strada è comunque lunga, perché la norma entrerà in vigore solo a partire da aprile 2022 e solo al termine di una consultazione pubblica che coinvolgerà le industrie del settore, le associazioni di consumatori e i consumatori stessi.

Un divieto di vendita non per tutti

Una parte della normativa afferma che solo i grandi magazzini con 50 o più impiegati o con oltre 600 metri quadrati di area espositiva saranno soggetti a tali disposizioni restrittive.

Inoltre la norma non si dovrebbe applicare a quei negozi specializzati che vendono cioccolato e dolciumi.

Lotta all’obesità e al cibo spazzatura

Come fa notare il professore Graham MacGregor, la scelta di Downing Street è una azione decisa contro il cibo spazzatura e a favore della campagna contro l’obesità infantile.

Ai promotori delle iniziative che hanno spinto il Governo ad assumere questa scelta politica e normativa, preme che non vengano più fatte offerte per l’acquisto massivo di questi cibi privi di nutrienti e carichi di grassi e di sostanze che contribuiscono soltanto ad ingrassare le persone.

All’industria del settore alimentare e ai commercianti, la dottoressa Caroline Cerny dell’Allenaza contro l’obesità, consiglia di cambiare i propri prodotti proponendo al consumatore cibi e snack più salutari, “fino ad aprile 2022 ne hanno tutto il tempo” ha detto, come riportato dal The Guardian.