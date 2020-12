Asfanè arriva a Dubai, così l'hypercar extralusso italiana vuole conquistare gli Emirati

Dettagli e design personalizzabili, un motore da oltre mille cavalli, materiali innovativi: si chiama Asfanè la supercar progettata dalla FV Frangivento Automobili, in mostra negli Emirati Arabi per le festività natalizie. Il costo del modello presentato a Dubai sfiora un milione di euro.

Dettagli personalizzati, utilizzo di materiali innovativi, lavorazione artigianale, tecnologia green e possibilità per il cliente di partecipare ad ogni singola fase di progettazione. È così che nasce Asfanè, l’hypercar dei record progettata dalla torinese FV Frangivento Automobili, che negli Emirati Arabi è già diventata il nuovo oggetto del desiderio.

L’auto extralusso prende il nome dalla locuzione piemontese “As fa nen”, “non si fa”, ed è approdata per la prima volta ad Abu Dhabi la scorsa settimana in occasione del Gran Premio di Formula 1, dove è stata in mostra davanti ai paddock per tutta la durata dell’evento.

A presentare l’auto ibrida all’Emirates Palace sono stati, come si legge su Repubblica, i tre soci della FV Frangivento, Paolo Mancini assieme a Giorgio e Carlo Pirolo. Obiettivo dell’evento far conoscere il marchio nella regione, dove sono già stati ordinati due modelli della supercar.

Nel frattempo, Asfanè è approdata, nonostante il lockdown di Natale, anche al Dubai Mall dove rimarrà esposta per tutte le festività. Proprio negli Emirati l’azienda di Torino, sempre secondo quanto si legge su Repubblica, punta ad aprire due showroom.

Non si tratta di semplici autosaloni di ma di vere e proprie boutique all’insegna del lusso, come quello che Frangivento ha già inaugurato in Germania, a Monaco di Baviera. All’interno non ci saranno soltanto le hypercar ma anche vestiti, oggetti di design e di gastronomia, tutto rigorosamente all’insegna del lusso.

Ogni auto realizzata è davvero un pezzo unico, con il motore da 1.010 cavalli o nella versione ibrida plug in con il motore elettrico, e la possibilità per il cliente finale di modificare l’aspetto estetico. Il prezzo della Asfanè è di circa un milione di euro.

Non a caso Carlo Pirolo, uno dei produttori, la definisce “un’opera d’arte”, frutto del know how italiano combinato all’utilizzo dei materiali e delle tecnologie più innovative.

Per realizzare i modelli che hanno già conquistato il mercato tedesco e si preparano a fare altrettanto con quello degli Emirati, Frangivento si avvale del contributo di una rete di piccole e medie imprese di artigianato di altissimo livello. Con la casa torinese collaborano poi anche colossi del settore, come Pirelli, Brembo, Sparco e OZ racing.

Nel 2021 l’azienda si prepara a lanciare anche un altro modello, il GTXX. Per acquistarla si parte da 750 mila euro. Un lusso davvero per pochi.