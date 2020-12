Margaret Thatcher criticava i piani per l'euro definendoli una follia

Fu proprio lo scetticismo di Margaret Thatcher sull'avvicinamento del Regno Unito all'Europa che contribuì in modo significativo alle sue dimissioni da premier alla fine del novembre 1990.

L'ex primo ministro britannico Margaret Thatcher non risparmiò parole per esprimere la sua frustrazione riguardo i piani di Bruxelles per una moneta unica europea, hanno rivelato i documenti rilasciati dagli archivi del governo irlandese.

"Parlando di una moneta unica, Delors deve aver avuto un flusso di sangue alla testa. Non avremo una moneta unica", affermava la Thatcher all'epoca, secondo quanto riportato dalle note di Dublino risalenti al 1990.

Si riferiva all'allora presidente della Commissione europea Jacques Delors, che si ritiene abbia svolto un ruolo importante nella progettazione dell'euro e nella creazione del mercato unico dell'UE.

Secondo gli archivi, la Thatcher accusava la corte europea di dare maggiori poteri alla Commissione europea, descrivendo Delors come un "mero incaricato".

"I giorni dei commissari nominati devono essere contati. Dobbiamo dare potere al consiglio dei ministri. Non sto cedendo l'autorità a una burocrazia non eletta [...]. Sono completamente stufa del fatto che la comunità europea cerchi di legarci a delle regole burocratiche", ha osservato.

Gli archivi hanno anche rivelato che la Thatcher criticava anche l'idea di una banca centrale di 12 Stati membri dell'UE per i suoi sforzi per contenere l'inflazione, un cosa che secondo lei poteva essere risolta dalla banca se si fosse alleata con il marco tedesco.

"Penserebbero alla crescita economica, all'occupazione e all'inflazione come obiettivi uguali e li mescolerebbero tutti. Tutto quello che vogliamo è l'oro efficace e standardizzato e il marco tedesco ce lo fornisce", ha affermato l'ex primo ministro.

È stata la linea dura di Margaret Thatcher sulla collaborazione Regno Unito-UE che ha svolto un ruolo chiave nella sua dimissione alla fine di novembre 1990 dopo 11 anni in carica.

La pubblicazione degli archivi arriva pochi giorni dopo che il primo ministro britannico Boris Johnson ha concluso il "più grande" accordo commerciale post-Brexit dopo mesi di colloqui difficili e scadenze mancate.