Leader di Hezbollah accusa Israele e Arabia Saudita di "aver provocato" USA a uccidere Soleimani

Qasem Soleimani è stato ucciso in un attacco con drone USA sulla sua auto a Baghdad il 3 gennaio. Il generale dell'IRGC Mohammad Hejazi ha recentemente affermato che "la dura vendetta" per l'assassinio di Soleimani rimane la priorità di Teheran.

Sayyed Hassan Nasrallah, leader del movimento politico libanese e gruppo militante Hezbollah, ha affermato che "l'assassinio criminale" del massimo generale iraniano Qasem Soleimani all'inizio di gennaio "non è stato solo un crimine americano".

"[...] Credo che anche Israele e Arabia Saudita siano stati colpevoli di questo crimine, anche se il loro ruolo era solo quello di provocare Washington a commetterlo", ha detto domenica Nasrallah alla rete televisiva Al-Mayadeen. Israele e Arabia Saudita devono ancora rispondere alle sue accuse.

Le osservazioni hanno fatto seguito all'annnuncio che nuovi nomi erano stati aggiunti all'elenco di individui americani che secondo l'Iran sono coinvolti nell'omicidio di Soleimani, riporta l'agenzia di stampa iraniana Tasnim.

Il notiziario ha citato un portavoce del Comitato Popolare per la Celebrazione dell'Anniversario del Martirio del Generale Soleimani affermando che il numero di persone sulla lista è stato portato da 45 a 48, con sei paesi che hanno ricevuto mandati di arresto.

In uno sviluppo separato, l'ex primo ministro iracheno Nouri Al-Maliki ha suggerito domenica in un'intervista ad Al-Alam TV che gli Stati Uniti hanno assassinato Soleimani perché il capo della forza d'élite Quds dell'IRGC aveva rovinato i piani statunitensi "per cambiare l'identità della regione", qualcosa che "ha infastidito molto gli americani".

Al-Maliki ha anche paragonato le azioni statunitensi a quelle di gangster piuttosto che a uno stato che canta "slogan di libertà e democrazia".

L'intervista è arrivata pochi giorni dopo che il generale di brigata dell'IRGC Mohammad Hejazi aveva detto ai giornalisti che "la dura vendetta" per l'assassinio di Soleimani rimane la priorità di Teheran, osservando che gli attacchi missilistici di ritorsione alle basi militari statunitensi in Iraq a gennaio sono stati "solo schiaffi".

L'assassinio di Soleimani

Il 3 gennaio, Soleimani e un alto comandante della milizia irachena, Abu Mahdi al-Muhandis, sono rimasti uccisi in un attacco di droni statunitensi contro la loro auto all'aeroporto internazionale di Baghdad. L'attacco al veicolo aereo senza pilota è stato autorizzato dal presidente Donald Trump.

L'Iran ha reagito conducendo un attacco aereo su due basi militari in Iraq che ospitavano truppe americane l'8 gennaio, promettendo, tuttavia, che non sarebbe stato l'ultimo atto di vendetta fin quando gli Stati Uniti non avessero ritirato le loro forze dal Medio Oriente.

In qualità di comandante della Forza Quds dell'Iran, un'unità d'élite del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) responsabile delle operazioni extraterritoriali, Soleimani era noto per essere coinvolto in una serie di operazioni antiterrorismo in tutto il Medio Oriente, unendosi brevemente agli Stati Uniti nella loro lotta contro i talebani in Afghanistan nel 2001. Ha anche assistito il governo siriano nella sua lotta contro le milizie jihadiste negli anni 2010.

Gli sviluppi di gennaio hanno provocato un'importante escalation delle tensioni tra Teheran e Washington, che persistono dal ritiro unilaterale dell'America dall'accordo nucleare iraniano del 2015, noto anche come Joint Comprehensive Plan of Action (PACG), e la reimposizione di severe sanzioni economiche contro il Repubblica islamica nel maggio 2018.