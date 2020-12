Spagna, detenuto si taglia il pene perché la moglie non lo visita: "Non ne ho più bisogno"

Il dramma è avvenuto in un carcere nei pressi di Cadige, nel Sud della Spagna. Secondo le autorità dell'istituto l'uomo soffriva di disturbi psichici.

La notte della vigilia di Natale un detenuto si è amputato il pene nella sua cella del carcere Puerto III della città Puerto Santa Maria, vicino Cadige.

Il gesto estremo di automutilazione è stato compiuto dopo che la moglie ha rifiutato una visita coniugale. Lo ha reso noto l'associazione "Tu Abandono me Puede Matar" (TAMPM), che ha denunciato l'accaduto sui social network.

🚨 #ULTIMAHORA | PUERTO 3



➡️ Un interno del M10 se amputa el pene porque su mujer no quiere venir a comunicar con él.



Un día normal en la AGE.



📢 Seguramente la cuenta de la @IIPPGob no publicará nada de éstos hechos. Lo suyo es Blanquear la realidad en #SOSPRISIONES. #TAMPM pic.twitter.com/jneTxlbVRA — TAMPM Puertos Oficial (@TAMPMPuertos) December 25, 2020

L'associazione ha dichiarato alla stampa nazionale che il personale sanitario del carcere si è ritrovato dinnanzi ad un'"immagine dantesca" quando ha aperto la porta della cella, "piena di sangue con il reo dissanguato a causa della mutilazione".

Punta il dito contro le condizioni dei prigionieri in carcere. Sembrerebbe infatti che l'uomo soffrisse di disturbi psichiatrici e che non sia stato assistito all'interno della struttura da personale adeguato. L'associazione denuncia quindi l'assenza di centri psichiatrici per detenuti e di psichiatri all'interno delle carceri.