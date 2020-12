Tripoli, incontro tra ministro Difesa turco e capo Consiglio supremo libico

Il ministero della Difesa della Turchia non ha reso noto dettagli del negoziato tra le parti.

In precedenza Akar aveva avuto un incontro con il ministro della Difesa del Governo di Accordo Nazionale (GNA) della Libia Salah al-Din al-Nimroush. Alla riunione hanno partecipato i capi di stato maggiore della Turchia e del GNA libico: Yasar Guler e Mohammed al-Haddad, nonché i comandanti delle forze armate dei due Paesi.

La delegazione militare turca guidata da Akar visiterà anche il comando del gruppo operativo delle forze armate turche in Libia e discuterà con i soldati.

Lo scorso martedì il parlamento turco ha approvato la domanda dell'amministrazione presidenziale di prorogare la permanenza delle forze armate turche in Libia. Il permesso per la presenza dei militari turchi in questo paese sarà in vigore per i prossimi 18 mesi.

In Libia continua lo scontro tra il Governo di Accordo Nazionale Fayez Sarraj, che controlla Tripoli ed i territori nella parte occidentale del paese, e l'Esercito Nazionale Libico (LNA) sotto il comando del maresciallo Khalifa Haftar, che collabora con il parlamento ad est. Il GNA è sostenuto dalla Turchia mentre l'LNA dall'Egitto.