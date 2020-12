Germania, primo vaccino anti-COVID somministrato ad una donna di 101 anni

In Germania la campagna di vaccinazione inizia ufficialmente domani, ma alcune persone hanno già ricevuto la prima dose. La prima ad aver assunto il farmaco è stata una donna di 101 anni.

Edith Kwoizalla, paziente di una casa di riposo nello stato federale della Sassonia-Anhalt, è stata la prima persona in Germania a ottenere una dose del vaccino, ha riferito il quotidiano Bild. Il tabloid ha aggiunto che altri residenti insieme al personale della struttura hanno ricevuto il vaccino sviluppato dalle compagnie farmaceutiche Biontech e Pfizer.

Nella giornata di oggi i primi lotti del vaccino Biontech/Pfizer sono arrivate in Germania e saranno equamente distribuite tra 16 stati federali, ha affermato il capo della Renania Settentrionale-Vestfalia Armin Laschet.

Come previsto dal piano nazionale, adottato in precedenza dal ministero della Salute della Germania, la campagna di vaccinazione partirà ufficialmente il 27 dicembre. Per primi saranno vaccinati le persone che hanno più di 80 anni, il personale delle case di riposo, nonché il personale medico delle unità di terapia intensiva e del pronto soccorso, che si trovano nella "zona a rischio" di infezione.