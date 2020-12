Germania, sparatoria di Berlino avvenuta per una lite

Gli inquirenti non sono ancora riusciti a stabilire l'identità e il numero esatto delle persone che hanno aperto il fuoco questa mattina a Berlino.

Il motivo della sparatoria avvenuta nella mattinata odierna nel quartiere berlinese di Kreuzberg sarebbe da ricercarsi in una lite avvenuta tra un certo numero di persone, il cui numero e la cui identità ancora non è stata identificata dalle forze dell'ordine.

Stando a quanto riferito dalla polizia, in relazione al caso è stato aperto un fascicolo di inchiesta che cercherà di far luce sulle esatte cause e sulla dinamica dell'incidente:

"I rapporti preliminari parlano di un litigio avvenuto sulla Stresemannstrasse tra un numero ancora non determinato di persone. Quattro di loro, tutti uomini, sono rimasti feriti e sono ricoverati in ospedali. Le indagini vanno avanti e il fascicolo è stato passato alla squadra omicidi", hanno riferito i rappresentanti delle forze dell'ordine.

Nella mattinata odierna è stato reso noto che dei colpi di arma da fuoco erano stati esplosi nei pressi della sede centrale del Partito socialdemocratico tedesco.

Delle quattro persone rimaste ferite nello scontro a fuoco, ben tre sono in condizioni gravi.