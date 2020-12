Covid-19, Russia: 3.021.964 contagi (+29.258), 54.226 decessi (+567), 2.426.439 guarigioni (+28.185)

In Russia nelle ultime ventiquattro ore sono stati registrati 29.258nuovi contagi da coronavirus, con la cifra complessiva che ha superato quota 3 milioni da inizio emergenza.

Ieri i nuovi contagi in Russia sono stati 29.258. Il totale dei contagi accertati in Russia da inizio pandemia viene ora aggiornato a 3.021.964, ha comunicato alla stampa stamane a Mosca il Centro per la lotta al coronavirus della Federazione.

“Nelle ultime ventiquattro ore in Russia sono stati registrati 29.258 nuovi casi di contagio da coronavirus con 15,7% di essi che risultano privi di manifestazioni cliniche al momento, per tanto asintomatici”, si legge nel bollettino. Il tasso di incremento giornaliero resta stabile all’1%.

Nelle ultime ventiquattro ore vi sono stati 567decessi per causa o concausa COVID-19. Il totale dei decessi da inizio crisi viene aggiornato a 54.226.

Le guarigioni certificate ieri sono state 28.185. Il totale dei guariti accertati in tutto il Paese dall’inizio della diffusione del virus è ora di 2.426.439 .

Nella giornata di ieri non vi sono state suddivisione amministrativa della Federazione non interessate da nuovi contagi.

La più colpita dopo Mosca, dove si registrano 7.480 nuovi casi , rimane San Pietroburgo con 3.755 nuovi contagi.