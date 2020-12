Usa, Boeing 737-8 Max costretto ad atterraggio d'emergenza per problema al motore

Un Boeing 737-8 Max di Air Canada in volo di rientro verso Montreal da Marana Pinal, in Arizona, ha dovuto effettuare una manovra di emergenza ed atterrare immediatamente per un problema al motore.

Poco dopo il decollo i due piloti hanno rilevato un segnale di bassa pressione idraulica al motore sinistro, secondo quando si apprende dal portale Aviation24.be. Inizialmente si sperava di poter raggiungere la meta ma un indicatore di squilibrio di carburante all'ala sinistra ha convinto i piloti a spegnere il motore.

L'aero ha quindi deviato la propria rotta e ha effettuato un atterraggio di emergenza a Tucson, dove è atterrato regolarmente e resterà per una verifica.

L'incidente è avvenuto il 22 dicembre. A bordo dell'aeromobile erano presenti tre membri dell'equipaggio.