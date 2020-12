GB, uomo guarda sotto i piedi e trova quasi 900.000 euro

Lo riferisce il giornale Daily Mail, citando la rivista mensile Treasure Hunting.

Secondo quanto riferito, l'uomo era uscito di casa per osservare gli uccelli. Ad un tratto, ha notato nel fango un insolito oggetto lucido che assomiglia a un "disco antico". Così ha deciso di andare a prendere un metal detector per controllare cosa c'era nel suolo. In seguito, il britannico ha scoperto una brocca piena di monete celtiche.

"Me lo ricorderò per il resto della mia vita", ha affermato l'uomo, descrivendo il momento in cui ha visto il tesoro.

In totale, il birdwatcher ha scoperto circa un migliaio di monete, risalenti approssimativamente a 40-50 anni d.C. Al momento gli esperti stanno ancora controllando il tesoro. A quanto si apprende, dopo la valutazione degli esperti, il britannico sarà in grado di vendere le monete ad un museo o farne uso come preferisce.

