La playlist della felicità secondo la scienza: 10 canzoni per rallegrarsi

Qual è il segreto per rendere felici con una canzone? Jacob Jolij, un neuroscienziato olandese, ha fatto una "playlist" della felicità. Ha trovato gli elementi che le canzoni felici hanno in comune e determinato quali sono i migliori pezzi che sono in grado di rallegrare le persone. Preparatevi ad ascoltare un po' di musica.

Il rapporto tra musica e umore è antico e ben noto, e la scienza indaga ancora diversi aspetti di questo legame. Abbiamo imparato, ad esempio, perché tra gli altri effetti la musica genera brividi o i suoi benefici nei bambini con disturbi dello spettro autistico. Per quanto riguarda la capacità di provocare sensazioni il neuroscienziato olandese Jacob Jolij, specializzato in psicologia cognitiva, ha trovato ciò che le canzoni felici hanno in comune, che generano benessere in chi le ascolta.

Tutto è partito dall'iniziativa della società di apparecchiature elettroniche Alba, che ha intervistato 2.013 adulti del Regno Unito su quali canzoni li hanno fatti sentire bene. I risultati sono stati analizzati da Jolij, incaricato di indagare sugli aspetti comuni delle canzoni intervistate per ottenere una formula matematica che potrebbe indicare "la migliore canzone per sentirsi bene", secondo quanto riporta il Washington Post.

Quali caratteristiche deve avere una canzone per renderci felici?

La formula include tutte le componenti che influenzano una canzone per generare felicità nell'ascoltatore:

il ritmo della canzone deve essere veloce (150 battiti al minuto),

i testi devono essere positivi, felici,

le canzoni devono essere composte su scala più ampia.

Il ritmo veloce è associato al movimento e alla danza, di conseguenza è associato al benessere. A questo proposito, uno studio dell'Università di Derby in Inghilterra, pubblicato sulla rivista medica Nursing Times, conclude che la danza è benefica per la salute mentale, affermando che le lezioni di salsa migliorano l'umore nelle persone in trattamento per la depressione.

Per quanto riguarda la scala maggiore, "è un po' un mistero il motivo per cui colleghiamo gli accordi principali alle emozioni positive e gli accordi minori alle emozioni negative. C'è sicuramente un elemento di associazione appresa, anche se alcune persone affermano che è più una cosa biologica", ha detto il neuroscienziato.

I testi positivi invece non richiedono ulteriori spiegazioni.

Quali sono le 10 canzoni che ci rallegrano di più?

Attraverso la sua formula, Jolij ha stabilito che la canzone che genera maggiore benessere o felicità negli ascoltatori è Don't Stop Me Now, della band britannica Queen. "È un po' più veloce della canzone media, in più è in una chiave importante, che funziona abbastanza bene, e se guardi i testi, è molto positiva", ha detto il neuroscienziato.

La lista delle 10 canzoni più felici è la seguente:

Don’t Stop Me Now (Queen)

Dancing Queen (Abba)

Good Vibrations (The Beach Boys)

Uptown Girl (Billy Joel)

Eye of The Tiger (Survivor)

I’m a Believer (The Monkeys)

Girls Just Wanna Have Fun (Cyndi Lauper)

Livin’ on a Prayer (Bon Jovi)

I Will Survive (Gloria Gaynor)

Walking on Sunshine (Katrina and the Waves)

La playlist Las 10 canciones "más felices" del mundo può essere ascoltata su Spotify.