La variante Covid sudafricana potrebbe essere “più efficace nella diffusione”, Gb interrompe i voli

La Gran Bretagna ha interrotto i voli dal Sud Africa per il timore di diffusione della nuova variante di coronavirus che potrebbe essere ancora più infettiva della precedente.

Il ministro dei trasporti britannico ha affermato di aver ordinato la sospensione dei voli e degli arrivi dal Sudafrica dopo che una variante potenzialmente più contagiosa del nuovo coronavirus che causa il COVID-19 si è diffusa in Gran Bretagna.

"Ho preso la decisione di interrompere temporaneamente i voli in arrivo e partenza dal Sud Africa a partire dalle 9:00 di domani a seguito dello scoppio di un nuovo ceppo di coronavirus", ha detto il segretario ai trasporti Grant Shapps.

La variante sudafricana del Covid-19 è probabile che sia più trasmissibile e potrebbe colpire più duramente i giovani nonché potrebbe essere leggermente più resistente ai vaccini, ritengono gli scienziati in Sud Africa.

Tuttavia, la ricerca continua a confermare che la nuova variante non sembri provocare sintomi più gravi o richiedere un trattamento diverso.

Vi sono anche alcuni timori che le più numerose mutazioni della variante sudafricana possano renderla in grado di “reinfettare” individui che hanno già contratto il virus e si sono ripresi.

Gli scienziati in Sud Africa stanno ancora lavorando per comprendere appieno la nuova variante, nota come 501Y.V2. I dati sulla variante sudafricana, che ha attraversato una parte del paese, sono già stati confrontati dagli scienziati con la variante britannica rilevata la scorsa settimana.

“Mettendo i nostri dati insieme a quelli nel Regno Unito, questa variante sudafricana pare sia un po' più efficace nel diffondersi da persona a persona e questo non va bene. Significa che dobbiamo migliorare un po' per fermarla", ha detto il dott. Richard Lessells, uno degli specialisti che guidano la ricerca sulla nuova variante in Sud Africa.

Lessells ha spiegato ai media le preoccupazioni principali riguardo al nuovo ceppo – in primo luogo si teme che il vaccino potrebbe non essere del tutto compatibile e in secondo che siano possibili casi di reinfezione tra ceppi differenti. Attualmente tuttavia è ancora prematuro giungere a conclusioni ha specificato.

La nuova variante presenta molteplici cambiamenti nella proteina spike, la parte del virus che si lega alle cellule all'interno del corpo umano e che è anche l'obiettivo principale di molti degli anticorpi prodotti durante l'infezione o dopo la vaccinazione. Gli scienziati hanno isolato una particolare mutazione – chiamata N501Y, comune sia alla nuova variante del Regno Unito che a quella del Sud Africa - che ritengono sia importante per la sua capacità di diffondersi rapidamente.

Gli epidemiologi sottolineano che i tassi di mortalità potrebbero aumentare se la nuova variante si diffondesse con una velocità capace di travolgere i sistemi sanitari.

Il Sudafrica ha registrato 940.000 casi di Covid-19, con quasi 25.000 decessi, secondo le statistiche ufficiali. Gli studi sulla mortalità in eccesso suggeriscono che il bilancio reale delle vittime potrebbe superare le 56mila.

Molti casi riguardano i giovani, di età compresa tra i 15 ei 25 anni, ma non è chiaro se ciò sia una conseguenza della nuova variante o sia dovuto a fattori comportamentali. Una serie di feste di massa che celebrano la fine dell'anno scolastico sudafricano sono state accusate di aver accelerato la diffusione delle infezioni.

"È ancora molto presto, ma in questa fase, i dati preliminari suggeriscono che il virus che ora sta dominando nella seconda ondata si sta diffondendo più velocemente rispetto alla primo ondata”, ha detto il professor Salim Abdool Karim, presidente del comitato consultivo ministeriale del governo.