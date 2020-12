Emmanuel Macron non presenta più sintomi di Covid-19

Dopo una settimana di degenza il presidente francese Emmanuel Macron non presenta più sintomi del Covid-19 e potrà quindi terminare il proprio periodo di autoisolamento domestico.

A riferirlo è il servizio stampa dell'Eliseo in un comunicato pubblicato nella mattinata odierna.

Il 17 dicembre la presidenza aveva comunicato che Macron era risultato positivo al test per il Covid-19. In seguito all'esito del tampone, il capo di stato aveva annullato gli incontri dei prossimi giorni, tra cui un viaggio istituzionale previsto in Libano.

Il portavoce del titolare dell'Eliseo aveva precisato che non è chiaro come il presidente fosse stato contagiato e che anche il primo ministro Jean Castex avrebbe osservato un periodo di autoisolamento.

Allo stesso modo, anche il premier spagnolo Pedro Sanchez aveva annunciato di essersi posto in quarantena dopo aver avuto un pranzo privato con Macron il 14 del mese.