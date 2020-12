Brexit, Boris Johnson sarebbe pronto ad annunciare l'accordo che scongiurerà il No Deal

La vigilia di Natale il primo ministro britannico Boris Johnson sarebbe pronto ad annunciare l'accordo per la Brexit raggiunto da Gran Bretagna e Unione europea. Lo riferisce il Financial Times.

L'intesa sarebbe arrivata nel corso di una lunga notte di trattative, durante le quali i negoziatori hanno visionato le oltre 2.000 pagine di testo, che Lord David Frosto e Michel Barnier hanno scandagliato attentamente per sigillare l'accordo al riparo da errori e scappatoie. Il Dayli Mail parla di numerose telefonate riservate tra il numero 10 di Dowining Street e la presidente della commissione Ue, Ursula Von Der Leyen.

Viene messo il punto definitivo alla lunga trattativa stop&go sull'uscita della Gran Bretagna dalla Ue, iniziata all'indomani del referendum che decise per l'addio all'Europa, il 23 giugno 2016. Dopo l'annuncio di Ue e Gran Bretagna, la data per la ratifica è prevista il 28 dicembre.

Le difficoltà dell'accordo

A tenere divise le parti sino all'ultimo le parti sono stati gli accordi sulla pesca nelle rispettive acque territoriali e sul libero commercio, riguardante la parità di condizioni nei mercati.

Questi dettagli, secondo quanto riferiscono le agenzie di stampa britanniche, sono risolti grazie a un frenetico lavoro sulle messa a punto dei dettagli dell'accordo, che regolerà non solo il commercio senza dazi tra le due parti, ma anche la cooperazione giuridica e di polizia tra Gran Bretagna e Europa.

Poco dopo l'una del mattino di questo giovedì, il portavoce capo della Commissione europea Eric Mamer ha pubblicato un messaggio criptico su Twitter per dire che il "lavoro sulla Brexit" continuerà per tutta la notte.

​L'accordo post-Brexit fornirà una piattaforma legale per "ricostruire" le relazioni tra le parti, garantendo scambi senza dazi ed estendendosi a questioni come la cooperazione di polizia e di sicurezza e il mercato energetico transfrontaliero.

Ecco alcuni punti chiave che l'intesa riguarderà.

Pesca

I diritti di pesca dell'UE nelle acque del Regno Unito, che attualmente valgono circa €650 milioni all'anno, sono stati uno degli aspetti delicati dei negoziati. Bruxelles aveva richiesto un accesso illimitato alle acque della Gran Bretagna per un decennio, mentre il Regno Unito aveva offerto un periodo di transizione di tre anni.

L'accordo firmato prevede un periodo di transizione di cinque anni e mezzo, garantendo ai pescherecci dell'UE l'accesso garantito alle acque di pesca del Regno Unito. Questi diritti saranno ridotti del 25% rispetto alle quote attuali, con il risultato di aumentare la quota britannica di catture nelle proprie acque da circa la metà di oggi a circa i due terzi durante la transizione.

Tuttavia il Regno Unito puntava a una riduzione pari al 35%, una disputa pari a £60 milioni , una cifra inferiore agli £89 milioni che il Manchester United ha pagato alla Juventus per riavere il centrocampista PaulPobda, ha riferito il Daily Mail.

'Parità di condizioni'

Un altro punto cruciale che hanno tenuto i negoziati in stallo è stata la richiesta dell'UE di una cosiddetta parità di condizioni. Bruxelles aveva chiesto a Londra delle clausole di garanzia contro la concorrenza sleale, temendo che il Regno Unito potesse trarre vantaggio dall'uscita dal blocco abbassando gli standard per rendere le proprie aziende più competitive.

Il progetto di accordo tra le parti, secondo quanto riferito, include un nuovo meccanismo di arbitrato volto a garantire questa parità di condizioni, con la disposizione che le tariffe potrebbero essere esercitate come strumento di sanzioni se una delle parti fosse percepita come una grave sotto-quotazione dei regolamenti dell'altra in settori come la protezione ambientale .

Soprannominato clausola di libertà da Downing Street, questo meccanismo, secondo Boris Johnson, offrirà un quadro giuridico per divergere, mentre Bruxelles può considerarlo una salvaguardia per il suo mercato dalla concorrenza sleale.

Supervisione

Il ruolo della Corte di giustizia europea (CGE) è stato un altro nodo affrontato durante i colloqui, poiché fonti britanniche hanno indicato che non avrebbe avuto voce in capitolo nella risoluzione di eventuali controversie tra le parti.

Secondo quanto riferito, Bruxelles ha ammesso di non poter avere il diritto unilaterale di imporre sanzioni al Regno Unito, mentre inizialmente sperava di ottenere il diritto di "punire" la Gran Bretagna imponendo dazi o tasse per "infrangere le regole" in una o nell'altra area.

Tariffe

Il Regno Unito e l'UE sembrano aver elaborato un regime a tariffa zero e quota zero. La prospettiva di No Deal, che avrebbe visto il Regno Unito costretto a commerciare con Bruxelles alle condizioni dell'Organizzazione mondiale del commercio, aveva innescato i timori di un enorme aumento dei costi aggiuntivi per le imprese, che si sarebbero trasferiti in prezzi crescenti su molti prodotti alimentari di base.

Il commercio con l'UE rappresenta il 43% delle esportazioni del Regno Unito e il 51% delle sue importazioni. Questo punto è visto come un trionfo per Boris Johnson.

Una questione sopraggiunta all'ultimo momento, di fondamentale importanza per Toyota e Nissan, riguardava le regole commerciali per le auto elettriche, poiché Londra avrebbe affermato di aver ottenuto concessioni per consentire lo scambio di auto elettriche senza tariffe nonostante una percentuale relativamente alta dei loro componenti arrivi da Paesi fuori da UE e dal Regno Unito.

Polizia e sicurezza

È stato raggiunto, inoltre, un certo livello di accordo sulla questione chiave della cooperazione in materia di sicurezza, affermano fonti citate dal FT .

Il Regno Unito mirava a mantenere lo stesso accesso ai database di sicurezza condivisi pari a quello attualmente concesso. Per Bruxelles questa non era un'opzione per i non membri. Tuttavia, pare che Londra si sia assicurata un accesso maggiore di quello che avrebbe potuto ottenere con una Brexit senza accordo.