Immigrati irregolari in Svezia rifiutano i test Covid per evitare l'espulsione

Secondo la legge svedese, il test forzato non è consentito, il che rende la deportazione tecnicamente inapplicabile, poiché molti dei paesi di destinazione richiedono un test Covid negativo. Per quanto tempo i "refuseniks" rimarranno in custodia, non è chiaro.

I migranti con ordine di espulsione hanno adottato la pratica di rifiutare i test Covid-19 nei centri di detenzione dello Swedish Migration Board, utilizzando una scappatoia consentita dalla legislazione svedese, ha riferito il quotidiano Svenska Dagbladet.

La ragione di fondo è che molti paesi richiedono ai rimpatriati un test Covid negativo. Incluso l'Afghanistan, una delle destinazioni più frequenti per le espulsioni dal Paese scandinavo.

In Svezia non ci sono test obbligatori. La stragrande maggioranza degli afghani che sono stati condannati all'espulsione per crimini commessi o a causa della loro domanda respinta ora rifiuta quindi i test Covid-19 per posticipare la loro espulsione, ha riferito Svenska Dagbladet.

Coloro che hanno già sostenuto il test ne rinnegano i risultati, sostenendo di essere stati ingannati o costretti a sottoporvisi, chiedendo così che venga considerato non valido. Anche questi sono autorizzati a restare, a causa dell'impossibilità di eseguire la decisione di espulsione.

Secondo il capo della polizia di frontiera Patrik Engström, questa pratica di rifiuto significa che i rimpatri verso l’Afghanistan sono stati di fatto interrotti. L'espulsione forzata è possibile, ma non si può costringere nessuno a fare un test.

I "refusenik" che sono in custodia rimarranno lì per il momento. Non è chiaro per quanto tempo saranno tenuti rinchiusi e se continuano a rifiutare i test e se la loro espulsione rimarrà tecnicamente inapplicabile.

Delle diverse dozzine di afgani previsti per il rimpatrio nel loro paese d'origine la scorsa settimana, solo 7 hanno accettato di essere testati per Covid-19, il che significa costi elevati per gli aerei noleggiati.

La polizia di frontiera sta ora discutendo se le deportazioni di più di una persona alla volta debbano essere effettuate in qualsiasi paese fintanto che la pandemia infuria.

Con ben oltre 70.000 persone, la diaspora afgana è tra le più grandi della Svezia ed è cresciuta rapidamente dalla crisi dei migranti del 2015. Nel 2015, oltre 23.000 afgani etichettati come "minori non accompagnati" hanno chiesto asilo in Svezia, seguiti da altri 2.000 nella prima metà del 2016. Molti di loro non avevano documenti di identità, il che ha sollevato accese discussioni sulla loro età.

Il futuro dei cosiddetti bambini afgani è rimasto a lungo un argomento di contesa per l'establishment politico svedese, con numerosi gruppi di interesse, sostenuti da partiti di sinistra, che fanno attivamente pressioni per l'amnistia totale.